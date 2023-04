Il digiuno riduce i marcatori di rischio del diabete di tipo 2

Una dieta a digiuno che si concentri sul mangiare nelle prime ore della giornata potrebbe essere la chiave per ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2

Il digiuno intermittente sembra un'alternativa equivalente alla restrizione calorica per migliorare la salute negli esseri umani. Tuttavia, pochi studi hanno preso in considerazione l'applicazione dell'orario dei pasti durante il giorno del “digiuno”, il che potrebbe essere una limitazione.

I ricercatori dell'University of Adelaide e del South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) hanno confrontato due diverse diete: una dieta a digiuno intermittente a tempo limitato e una dieta a ridotto contenuto calorico per vedere quale fosse più vantaggiosa per le persone che erano inclini a sviluppare il diabete di tipo 2.

Secondo l'autrice principale, la professoressa Leonie Heilbronn (1) dell'University of Adelaide, Adelaide Medical School, «Seguire una dieta a digiuno intermittente a tempo limitato potrebbe aiutare a ridurre le possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Le persone che hanno digiunato per tre giorni durante la settimana, mangiando solo tra le 8:00 e le 12:00 in quei giorni, hanno mostrato una maggiore tolleranza al glucosio dopo 6 mesi rispetto a quelle che seguono una dieta quotidiana ipocalorica. I partecipanti che hanno seguito la dieta a digiuno intermittente erano più sensibili all'insulina e hanno anche sperimentato una maggiore riduzione dei lipidi nel sangue rispetto a quelli che seguivano la dieta ipocalorica».

Il diabete di tipo 2 si verifica quando le cellule del corpo non rispondono efficacemente all'insulina e perde la sua capacità di produrre l'ormone, che è responsabile del controllo del glucosio nel sangue.

Si stima che quasi il 60% dei casi di diabete di tipo 2 potrebbe essere ritardato o prevenuto con modifiche alla dieta e allo stile di vita.

Quasi 1,3 milioni di australiani vivono attualmente con questa condizione, per la quale non esiste una cura.

Ci sono stati più di 200 partecipanti reclutati dal South Australia nello studio di 18 mesi, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine. (2)

I partecipanti sia alla dieta a digiuno intermittente a tempo limitato che alla dieta ipocalorica hanno sperimentato quantità simili di perdita di peso.

Secondo la prima autrice Xiao Tong Teong (3), una studentessa di dottorato presso l'University of Adelaide, «Questo è il più grande studio al mondo fino ad oggi e il primo alimentato per valutare come il corpo elabora e utilizza il glucosio dopo aver mangiato un pasto, che è un indicatore migliore del rischio di diabete rispetto a un test di digiuno. I risultati di questo studio si aggiungono al crescente numero di prove che indicano che l'orario dei pasti e i consigli sul digiuno estendono i benefici per la salute di una dieta ipocalorica, indipendentemente dalla perdita di peso, e questo può essere influente nella pratica clinica».

Sono necessarie ulteriori ricerche per verificare se gli stessi benefici si riscontrano con una finestra alimentare leggermente più lunga, che potrebbe rendere la dieta più sostenibile a lungo termine.

Descrizione foto: Piatto vuoto. - Credit: Redazione.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Eating before 8:30 a.m. could reduce risk factors for type 2 diabetes