Il canto del Macellaio Pezzato australiano

Secondo uno studio, nelle canzoni australiane degli uccelli Macellai Pezzati, l'ordine degli elementi del canto è fortemente correlato al tempismo ritmico

La struttura acustica del canto degli uccelli è spettrale e temporalmente complessa. La complessità temporale è spesso studiata in un quadro sintattico incentrato sulle caratteristiche statistiche delle sequenze simboliche di canzoni. In alternativa, i modelli temporali possono essere studiati in una struttura ritmica che si concentra sulla tempistica relativa tra gli elementi della canzone.

Una collaborazione internazionale tra musicisti e scienziati di studiosi del canto degli uccelli ha scoperto che nelle canzoni australiane degli uccelli Macellai Pezzati (pied butcherbirds), l'ordine degli elementi del canto è fortemente correlato al tempismo ritmico. I dettagli dello studio si possono leggere sulla Royal Society Open Science. (1)

Nel cervello umano, è stato scoperto che la sintassi grammaticale e l'elaborazione del ritmo musicale condividono le risorse cognitive e questa ricerca mostra che gli uccelli canori potrebbero elaborare le relazioni sintattico-ritmiche in modo simile agli esseri umani.

La dottoressa Hollis Taylor (2), ARC Fellow presso il Sydney Conservatorium of Music, ha intrapreso questa ricerca insieme ai colleghi dell'University of California, San Diego.

Hanno scoperto che l'ordine degli elementi della canzone nelle canzoni australiane degli uccelli Macellaio Pezzati condivide una relazione predittiva con il modo in cui gli elementi della canzone sono cronometrati ritmicamente e che questa relazione viene mantenuta quando la lunghezza degli elementi della canzone è controllata.

Ciò suggerisce che il modo in cui la sintassi e il ritmo interagiscono tra loro nelle canzoni dei Macellai Pezzati non è un artefatto della semplice produzione di elementi di canzoni di diverse lunghezze in sequenza.

La dottoressa Hollis Taylor spiega: «Dal 2005 ha studiato vocalizzazioni degli uccelli Macellai Pezzati in Australia. Dalla sua base ad Alice Springs, registra le loro lunghe canzoni notturne ogni primavera. Questa collaborazione si aggiunge alla mia precedente documentazione della miriade di sovrapposizioni tra le vocalizzazioni di uccelli da macellaio pezzati e i generi musicali umani. Il musicista in me riconosce il musicista in loro. Ogni uccello canta in modo diverso e le frasi cambiano ogni anno. Le canzoni sono combinatorie, come perline che si incastrano. Questi uccelli sono compositori minimalisti che sono stati sul pianeta per tredici milioni di anni. In precedenza, la ricerca sugli uccelli canori era dominata da studi sulla sintassi delle canzoni o su come sono ordinati gli elementi delle canzoni. Il ritmo della canzone, d'altra parte, è relativamente poco studiato. Sappiamo che se dai un ritmo musicale regolare ai bambini con disturbi della comunicazione, le loro abilità grammaticali migliorano. Per quanto ne sappiamo, raramente qualcuno ha pensato a come la sintassi e il ritmo potrebbero essere correlati nel canto degli uccelli. Invece, gli studiosi del canto degli uccelli hanno analizzato principalmente la sintassi del canto attraverso la teoria dell'informazione, una teoria originaria della matematica che si occupa più della codifica di simboli discreti che di segnali bioacustici temporalmente continui. Ciò ha portato a una ricca e utile letteratura di ricerca sulla sintassi del canto degli uccelli, ma altri aspetti del comportamento degli uccelli canori sono stati trascurati. La teoria dell'informazione tende a trattare il canto degli uccelli come unità a blocchi; il nostro articolo mostra che possiamo utilizzare più direttamente la teoria musicale per correggere alcuni dei problemi inerenti alla teoria dell'informazione».

Sebbene la ricerca comportamentale di laboratorio sia necessaria per capire ulteriormente se gli uccelli canori elaborano davvero le relazioni sintattico-ritmiche in modo simile agli esseri umani, i ricercatori si stanno avvicinando alla comprensione che l'uccello canoro e la cognizione umana possono avere più somiglianze di quanto precedentemente noto, anche se gli uccelli mancano di una neocorteccia cerebrale stratificata che si pensa che supporti la cognizione complessa negli esseri umani.

Questo studio afferma che la teoria musicale può aiutare a informare la scienza del canto degli uccelli. La teoria musicale (e la ricerca sulla musicalità in generale) hanno influenzato diversi recenti articoli sul canto degli uccelli sul ritmo delle canzoni.

Come osserva il collega ricercatore dell'University of California, il dottor Jeffrey Xing (3): «Il nostro articolo si aggiunge a una convinzione crescente nella comunità scientifica concernente il canto degli uccelli che possiamo iniziare a integrare. Ciò che sappiamo su come gli esseri umani elaborano la musica per capire come gli uccelli canori elaborano i loro canti. In questa ricerca, possiamo iniziare a comprendere la musicalità latente di altri animali e, a nostra volta, riesaminare la nostra stessa musicalità».

Mostrando come le analisi ritmiche radicate nella teoria musicale interagiscono con le tradizionali analisi sintattiche nelle scienze del canto degli uccelli, i ricercatori dimostrano il solido potenziale delle collaborazioni tra studiosi di musica e scienziati del canto degli uccelli.

Descrizione foto: L'uccello australiano Macellaio Pezzato (pied butcherbird). - Credit: Neil Boucher.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: How is birdsong composed? Listening to the Australian pied butcherbird