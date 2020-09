I vulcani sono dotati di una sorta di memoria

Per la prima volta, serie fotogrammetriche a lungo termine documentano il ciclo di vita di un vulcano. Le analisi mostrano che i vulcani hanno una sorta di memoria.

I vulcani nascono e muoiono e poi ricrescono sui loro stessi resti. Il decadimento di un vulcano in particolare è spesso accompagnato da conseguenze catastrofiche, come è stato il caso più recente di Anak Krakatau nel 2018. Il fianco del vulcano era collassato scivolando in mare. Il conseguente tsunami ha ucciso diverse centinaia di persone sulla costa dell'Indonesia.

La continua attività vulcanica dopo un crollo non è stata finora documentata in dettaglio. Ora e per la prima volta, i ricercatori del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze GFZ (GeoForschungsZentrum Potsdam, Helmholtz Centre) e vulcanologi russi hanno divulgato i risultati di una serie di dati fotogrammetrici, che coprono sette decenni per il vulcano Bezymianny, Kamchatka, situato nella penisola Kamcatskij, sulla rivista Nature Communications Earth and Environment. (1)

La prima autrice Alina Shevchenko (2) della GFZ afferma: «grazie alla cooperazione tedesco-russa siamo stati in grado di analizzare e reinterpretare un insieme di dati unico».

Il vulcano Bezymianny ebbe un crollo del suo settore orientale nel 1956. Le fotografie di sorvoli di elicotteri, dell'epoca sovietica in combinazione con i dati più recenti dei droni satellitari, sono state ora analizzate alla GFZ di Potsdam con il supporto tecnologico di metodi all'avanguardia.

Le immagini mostrano la rinascita del vulcano dopo il suo crollo. La ricrescita iniziale si è palesata in diverse bocche a circa 400 metri l'una dall'altra. Dopo circa due decenni l'attività è aumentata e le prese d'aria si sono avvicinate lentamente. Dopo circa cinquant'anni l'attività si è concentrata su una sola bocca, che ha permesso la crescita di un nuovo e ripido cono.

Gli autori dello studio hanno determinato un tasso di crescita medio di 26.400 metri cubi al giorno, pari a circa un migliaio di grandi autocarri con cassone ribaltabile. I risultati consentono di prevedere quando l'edificio vulcanico potrà nuovamente raggiungere un'altezza critica, in modo da poter crollare nuovamente sotto il proprio peso.

La modellazione numerica spiega anche i cambiamenti di stress all'interno della roccia vulcanica e quindi la migrazione delle bocche eruttive.

Il dottor Thomas Walter, (3) vulcanologo presso la GFZ e coautore dello studio, riassume: «I nostri risultati mostrano che il decadimento e la ricrescita di un vulcano ha un impatto importante sui percorsi del magma in profondità. Così, disintegrati e recentemente cresciuti i vulcani mostrano una sorta di ricordo del loro campo di stress alterato. Per la prognosi futura, ciò significa che la storia della nascita e del collasso deve essere inclusa per poter fornire stime su possibili eruzioni o crolli imminenti».

Descrizione foto: Bezymianny è un vulcano attivo sulla penisola di Kamchatka, nella Russia orientale. - Credit: GFZ.

