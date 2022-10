Gli elefanti asiatici preferiscono gli habitat ai confini delle aree protette

Valutato il ruolo della rete delle aree protette sulla protezione degli elefanti asiatici Elephas maximus e dei loro habitat nel sud-est asiatico.

Una nuova ricerca, pubblicata dal Journal of Applied Ecology (1) della British Ecological Society, che offre l'analisi più completa del movimento degli elefanti asiatici (Elephas maximus) e delle preferenze dell'habitat fino ad oggi, rileva che gli elefanti preferiscono gli habitat alla periferia delle aree protette, piuttosto che le aree stesse.

Un team internazionale di ricercatori ha analizzato il movimento e le preferenze dell'habitat di 102 elefanti asiatici nella Malesia peninsulare e nel Borneo, registrando oltre 600.000 posizioni GPS. Hanno scoperto che la maggior parte degli elefanti trascorreva più della metà del proprio tempo al di fuori delle aree protette, preferendo foreste leggermente disturbate e aree di ricrescita.

Tuttavia, le aree protette hanno ancora svolto un ruolo importante, con la maggiore preferenza degli elefanti per le aree entro tre chilometri dai confini dell'area protetta.

Si pensa che la preferenza per il bosco disturbato sia legata alle abitudini alimentari. Agli elefanti piace mangiare erbe, bambù, palme e alberi a crescita rapida, che sono comuni negli ambienti disturbati, ma relativamente scarsi sotto la volta delle foreste secolari.

Il dottor Ahimsa Campos-Arceiz (2) dello Xishuangbanna Tropical Botanical Garden e dell'University of Nottingham in Malesia, e uno degli autori principali dello studio, ha dichiarato: «I nostri risultati mostrano che le aree protette sono molto importanti, ma non sufficienti come strategia generale per la conservazione dell'elefante asiatico. Data la loro preferenza per gli habitat al di fuori delle aree protette, gli elefanti entreranno inevitabilmente in conflitto con le persone. Ciò evidenzia l'importanza di promuovere la convivenza uomo-elefante intorno alle aree protette».

Gli autori chiariscono che le loro scoperte non sminuiscono l'importanza delle aree protette, una pietra angolare delle strategie di conservazione globali. Il dottor Benoît Goossens (3) del Danau Girang Field Center e della Cardiff University, l'altro autore principale, ha aggiunto: «Riteniamo che le aree protette siano lo strumento più efficace per la conservazione della biodiversità in generale. Nel caso degli elefanti asiatici, le aree protette forniscono sicurezza a lungo termine e rappresentano le aree centrali per la conservazione degli elefanti. I nostri risultati mostrano che le strategie di conservazione degli elefanti devono essere realistiche e riconoscere le sfumature dei bisogni e delle preferenze dell'habitat degli elefanti, integrando approcci olistici di coesistenza uomo-elefante al di fuori delle aree protette».

Sulla base delle loro scoperte, gli autori formulano tre raccomandazioni chiave per la conservazione degli elefanti asiatici:

includere ampie aree protette con aree centrali in cui gli elefanti possono trovare sicurezza incorporare corridoi ecologici per collegare le reti delle aree protette mitigare il conflitto uomo-elefante, in particolare intorno alle aree protette, ponendo l'accento sulla protezione della sicurezza e dei mezzi di sussistenza delle persone, nonché sulla promozione della tolleranza nei confronti della presenza degli elefanti.

La regione di Sundaic, dove si è svolta la ricerca, è un hotspot globale per la biodiversità. Tuttavia, si stima che solo il 50% della foresta originaria della regione rimanga e meno del 10% sia formalmente protetto. Gli elefanti asiatici sono in pericolo e vivono in paesaggi altamente frammentati in questa regione.

A causa delle vaste gamme domestiche degli elefanti asiatici, possono spesso trovarsi in paesaggi dominati dall'uomo, il che porta inevitabilmente al conflitto uomo-elefante.

Nello studio, i ricercatori hanno analizzato il movimento di 102 elefanti asiatici, registrando oltre 60.000 posizioni GPS nella penisola malese e nel Borneo. I dati sono stati raccolti da oltre un decennio di lavoro sul campo da tre gruppi di ricerca.

Gli studiosi hanno quindi confrontato questi dati con le posizioni delle aree formalmente protette per vedere quanto tempo gli elefanti hanno trascorso in queste aree e nelle zone circostanti.

Le aree protette possono variare notevolmente nel livello di protezione che ricevono. In questo studio gli autori hanno incluso nella loro analisi solo le aree protette elencate nel World Database of Protected Areas. Non includevano le riserve forestali sfruttate che vengono utilizzate per il disboscamento.

Parlando dei prossimi passi per la ricerca in quest'area e la conservazione degli elefanti asiatici, il dottor J. Antonio de la Torre (4), primo autore dello studio, ha dichiarato: «Il conflitto uomo-elefante è ora la principale minaccia per gli elefanti asiatici, ma sappiamo sorprendentemente poco del l'efficacia delle diverse strategie di mitigazione e come promuovere una convivenza uomo-elefante a lungo termine e sostenibile. Capire come possiamo ridurre i costi di questo conflitto sia per le persone che per gli elefanti e come aumentare la tolleranza delle persone nei confronti della presenza degli elefanti, dovrebbe essere la massima priorità della ricerca nell'area».

Descrizione foto: Elefanti immortalati nella Malesia peninsulare. - Credit: Alicia Solana-Mena/MEME & Ahimsa Campos-Arceiz/MEME.

