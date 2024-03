Gli animali migratori imparano attraverso l’esperienza

Per gli animali migratori l’apprendimento esperienziale, che acquisiscono man mano che invecchiano, è una parte importante del successo della migrazione

Il modo in cui gli animali perfezionano il comportamento migratorio nel corso della loro vita (cioè l’ontogenesi della migrazione) è una questione persistente con importanti implicazioni per prevedere la capacità di adattamento dei migranti in un mondo in cambiamento. Tuttavia, la nostra incapacità di monitorare i movimenti degli individui fin dai primi anni di vita ha limitato la nostra comprensione dell’ontogenesi della migrazione. L’ipotesi di esplorazione-raffinazione presuppone che l’apprendimento modelli l’ontogenesi della migrazione nelle specie longeve, determinando un maggiore comportamento esplorativo nelle prime fasi della vita seguito da un movimento più rapido e diretto durante la vita successiva.

Il processo decisionale migratorio è spesso concettualizzato come una riduzione del tempo o del dispendio energetico; tuttavia, l’importanza di queste valute può cambiare nel corso della vita. L’ipotesi di esplorazione-raffinazione suggerisce che l’informazione è una valuta aggiuntiva che modella lo sviluppo della migrazione nel corso della vita, prevedendo che l’esplorazione e l’acquisizione di informazioni dovrebbero essere favorite nelle prime fasi della vita.

Una ricerca, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (1) e condotta da scienziati dell’University of Wyoming e del Max Planck Institute of Animal Behavior, mostra che gli animali migratori affinano il loro comportamento man mano che invecchiano, suggerendo che l’apprendimento esperienziale è una parte importante del successo della migrazione.

«Sebbene la genetica e il comportamento sociale siano fattori importanti che modellano le migrazioni degli animali, anche le informazioni acquisite attraverso l’esperienza individuale sembrano contribuire a modellare i movimenti migratori», afferma un gruppo di ricerca guidato dalla dottoressa Ellen O. Aikens (2), che ha un incarico di facoltà congiunto con la Haub School of Environment and Natural Resources dell’University of Wyoming, è stata tra il primo gruppo di assistenti professori assunti nel 2023 dalla nuova School of Computing dell’University of Wyoming. La ricerca di Aikens all'intersezione tra comportamento animale e scienza dei dati è guidata dalle nuove possibilità offerte dall'informatica avanzata e dalla scienza dei dati.

I risultati della migrazione sono apparsi negli Atti della National Academy of Sciences, una delle riviste scientifiche multidisciplinari più prestigiose al mondo che copre le scienze biologiche, fisiche e sociali.

Lo studio, che ha coinvolto anche ricercatori dell’Università di Costanza, ha coinvolto il monitoraggio tecnicamente sofisticato di oltre 250 cicogne bianche sparse in cinque aree riproduttive nella Germania meridionale e in Austria tra il 2013 e il 2020.

I dati di tracciamento raccolti dai ricercatori non solo hanno individuato i percorsi migratori delle cicogne, ma hanno anche misurato i tempi e il ritmo delle singole cicogne, oltre a stimare la quantità di energia utilizzata dalle cicogne durante il volo. Il team ha scoperto che mentre le giovani cicogne si prendono il tempo necessario per esplorare nuovi posti durante la migrazione, le loro migrazioni diventano più veloci man mano che invecchiano.

«Man mano che gli uccelli invecchiano e acquisiscono maggiore esperienza, gli individui più anziani smettono di esplorare nuovi luoghi e si muovono invece più rapidamente e direttamente, con conseguente maggiore dispendio energetico durante il volo migratorio», ha scritto l'autrice principale Aikens, la cui ricerca negli ultimi anni ha fornito approfondimenti sul movimento. della selvaggina di grossa taglia nel Wyoming occidentale. «Durante la migrazione primaverile, gli individui hanno inventato nuove scorciatoie durante la transizione dalla prima infanzia all’età adulta, suggerendo una dipendenza dalla memoria spaziale acquisita attraverso l’apprendimento».

Le singole cicogne hanno progressivamente raddrizzato le loro rotte migratorie per trovare modi più diretti per spostarsi tra le destinazioni durante la migrazione primaverile verso i luoghi di riproduzione e nidificazione estivi, dicono i ricercatori. I risultati potrebbero avere implicazioni per una varietà di altre specie di animali migratori.

«Sebbene l’informazione sia stata ampiamente trascurata come valuta che modella il comportamento migratorio, ottenere informazioni e utilizzarle per affinare in modo incrementale il comportamento migratorio attraverso l’apprendimento potrebbe svolgere un ruolo importante nel risparmiare energia e tempo», hanno scritto i ricercatori. «I paesaggi attraverso cui si muovono gli animali sono complessi e dinamici, e richiedono che i migranti imparino dove e quando si verificano condizioni favorevoli che facilitano il movimento e come sfruttarle in modo efficiente».

I ricercatori non sottovalutano l'importanza della genetica e delle “informazioni culturalmente ereditate” nelle migrazioni degli animali, ma affermano che le nuove scoperte indicano l'esperienza individuale come un altro fattore chiave.

«Sia che la prima migrazione sia guidata dalla genetica o sia il risultato del seguire individui informati, l’apprendimento nel corso della vita rappresenta un meccanismo aggiuntivo e complementare che modella la migrazione degli animali», afferma lo studio.

