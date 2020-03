Gli ACE-inibitori possono aumentare il rischio di COVID-19

I beta-coronavirus SARS, SARS-CoV e il nuovo SARS-CoV-2, che causa COVID-19, si legano ai recettori dell'enzima 2 di conversione dell'angiotensina (ACE2) nelle vie respiratorie inferiori dei pazienti infetti per ottenere l'ingresso nei polmoni.

Il dottor James H. Diaz, MD, MHA, MPH & TM, Dr PH, (1) Professore e Capo di Scienze della salute ambientale presso la Louisiana State University Health School of Public Health di New Orleans, ha proposto una possibile spiegazione per le gravi complicanze polmonari riscontrate in alcune persone con diagnosi di COVID-19. Il manoscritto è stato pubblicato dalla Oxford University Press online sul Journal of Travel Medicine. (2)

I beta-coronavirus SARS, SARS-CoV, che hanno causato l'epidemia di SARS (Sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003 e il nuovo SARS-CoV-2, che causa COVID-19, si legano ai recettori dell'enzima 2 di conversione dell'angiotensina (ACE2) nelle vie respiratorie inferiori dei pazienti infetti per ottenere l'ingresso nei polmoni. La polmonite virale e l'insufficienza respiratoria potenzialmente fatale si può manifestare nelle persone sensibili dopo 10-14 giorni.

Il dottor James H. Diaz spiega: «gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACEI) e i bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB) sono farmaci altamente raccomandati per i pazienti con malattie cardiovascolari tra cui attacchi di cuore, ipertensione, diabete e malattie renali croniche per citarne alcuni. Molti di quelli che sviluppano queste malattie sono adulti più anziani. A loro vengono prescritti questi farmaci e li prendono tutti i giorni.»

La ricerca su modelli sperimentali ha mostrato un aumento del numero di recettori ACE2 nella circolazione cardiopolmonare dopo infusioni endovenose di ACE-inibitori.

«Poiché i pazienti trattati con ACEI e ARBS avranno un numero maggiore di recettori ACE2 nei loro polmoni a cui si legano le proteine del coronavirus S, possono essere ad aumentato rischio di esiti gravi della malattia a causa di infezioni da SARS-CoV-2», spiega il dottor Diaz.

Scrive James Diaz, questa ipotesi è supportata da una recente analisi descrittiva di 1.099 pazienti con infezioni COVID-19 confermate in laboratorio trattate in Cina durante il periodo di riferimento, dall'11 dicembre 2019, al 29 gennaio 2020. Questo studio ha riportato esiti patologici più gravi in pazienti con ipertensione, malattia coronarica, diabete e malattia renale cronica. Tutti i pazienti con diagnosi diagnosticata hanno incontrato le indicazioni raccomandate per il trattamento con ACEI o ARB.

Il dottor James H. Diaz afferma che due meccanismi possono proteggere i bambini dalle infezioni COVID-19: anticorpi cross-protettivi da più infezioni del tratto respiratorio superiore causate dai comuni alfa coronavirus che causano il raffreddore e un minor numero di recettori ACE2 nelle loro vie respiratorie inferiori per attrarre le proteine S leganti dei beta-coronavirus.

Raccomanda futuri studi caso-controllo in pazienti con infezioni COVID-19 per confermare ulteriormente che la terapia cronica con ACEI o ARB può aumentare il rischio di esiti gravi.

Il dottor James H. Diaz avverte: «i pazienti trattati con ACEI e ARB per malattie cardiovascolari non devono smettere di prendere le loro medicine, ma dovrebbero evitare folle, eventi di massa, crociere oceaniche, viaggi aerei prolungati e tutte le persone con malattie respiratorie durante l'attuale infezione di COVID-19 al fine di ridurre i rischi di infezione.»

