Endoscopia con una minuscola capsula video

Creata una capsula video in miniatura comandabile a distanza dai medici con lo scopo di sondare tutte le regioni all'interno dell'intestino anteriore

Sebbene gli endoscopi a capsula video ingeribile siano in circolazione da molti anni, le capsule sono state limitate dal fatto che non potevano essere controllate dai medici. Si muovevano passivamente, guidate solo dalla gravità e dal movimento naturale del corpo. Ora, secondo uno studio di ricerca unico nel suo genere presso la George Washington University, pubblicato su iGIE (1), i medici possono guidare a distanza una capsula video in miniatura in tutte le regioni dello stomaco per visualizzare e fotografare potenziali aree problematiche. La nuova tecnologia utilizza un magnete esterno e joystick portatili in stile videogioco per spostare la capsula in tre dimensioni nello stomaco. Questa nuova tecnologia si avvicina alle capacità di un'endoscopia tradizionale basata su tubo.

«Un'endoscopia tradizionale è una procedura invasiva per i pazienti, per non parlare del fatto che è costosa a causa della necessità di anestesia e tempo libero dal lavoro», ha affermato il dottor Andrew Meltzer (2), professore di medicina d'urgenza presso la GW School of Medicine & Health Sciences. «Se studi più ampi possono dimostrare che questo metodo è sufficientemente sensibile per rilevare lesioni ad alto rischio, le capsule a controllo magnetico potrebbero essere utilizzate come un modo rapido e semplice per lo screening di problemi di salute nel tratto gastrointestinale superiore come ulcere o cancro allo stomaco».

Ogni anno negli Stati Uniti vengono eseguite più di 7 milioni di endoscopie tradizionali dello stomaco e della parte superiore dell'intestino per aiutare i medici a indagare e curare mal di stomaco, nausea, sanguinamento e altri sintomi di malattie, compreso il cancro. Nonostante i vantaggi delle endoscopie tradizionali, gli studi suggeriscono che alcuni pazienti hanno difficoltà ad accedere alla procedura.

In effetti, il dottor Meltzer si è interessato all'endoscopia con capsula a controllo magnetico dopo aver visto pazienti al pronto soccorso con mal di stomaco o sospetta emorragia gastrointestinale superiore che incontravano ostacoli per ottenere un'endoscopia tradizionale in regime ambulatoriale.

«Se venissero pazienti al pronto soccorso con preoccupazioni per un'ulcera sanguinante e che fossero clinicamente stabili non avrei modo di valutarli senza ricoverarli in ospedale per un'endoscopia. In molti casi non abbiamo potuto eseguire un'endoscopia al pronto soccorso e molti pazienti hanno dovuto affrontare ostacoli inaccettabili per ottenere un'endoscopia ambulatoriale, uno strumento diagnostico cruciale per prevenire un'emorragia potenzialmente letale», ha affermato Meltzer. «Per aiutare ad affrontare questo problema, ho iniziato a cercare modi meno invasivi per visualizzare il tratto gastrointestinale superiore per i pazienti con sospetta emorragia interna».

«Lo studio è il primo a testare l'endoscopia con capsula a controllo magnetico negli Stati Uniti. Per i pazienti che si recano al pronto soccorso o in uno studio medico con un forte mal di stomaco, la possibilità di inghiottire una capsula e ottenere una diagnosi sul posto - senza un secondo appuntamento per un'endoscopia tradizionale - è un vero vantaggio, per non parlare della potenziale salvaguardia della vita dello stesso paziente», dice Meltzer. Un magnete esterno permette di guidare in modo indolore la capsula per visualizzare tutte le aree anatomiche dello stomaco e registrare video e fotografare eventuali lesioni emorragiche, infiammatorie o maligne.

Sebbene l'utilizzo del joystick richieda tempo e formazione aggiuntivi, è in fase di sviluppo un software che utilizzerà l'intelligenza artificiale per guidare autonomamente la capsula verso tutte le parti dello stomaco con la semplice pressione di un pulsante e registrare eventuali anomalie rischiose. Ciò semplificherebbe l'utilizzo del sistema come strumento diagnostico o test di screening. Inoltre, i video possono essere facilmente trasmessi per la revisione fuori sede se un gastroenterologo non è in loco per leggere eccessivamente le immagini.

Meltzer e colleghi hanno condotto uno studio su 40 pazienti presso uno studio medico utilizzando l'endoscopia con capsula a controllo magnetico. Hanno scoperto che il medico poteva dirigere la capsula verso tutte le parti principali dello stomaco con un tasso di visualizzazione del 95%. Le capsule sono state guidate dal medico del pronto soccorso e quindi i rapporti di studio sono stati esaminati da un gastroenterologo curante che era fisicamente fuori sede.

Per vedere come il nuovo metodo rispetto a un'endoscopia tradizionale, i partecipanti allo studio hanno anche ricevuto un'endoscopia di follow-up. Nessuna lesione ad alto rischio è stata persa con il nuovo metodo e l'80% dei pazienti ha preferito il metodo della capsula all'endoscopia tradizionale. Il team non ha riscontrato problemi di sicurezza associati al nuovo metodo.

Tuttavia, il dottor Meltzer avverte che questo progetto fa parte di uno studio pilota e che deve essere condotta una ricerca molto più ampia con più pazienti per assicurarsi che il metodo riesca ad individuare tutte le lesioni importanti e possa essere utilizzato al posto di un'endoscopia. Una delle principali limitazioni della capsula include l'impossibilità di eseguire biopsie delle lesioni che vengono rilevate.

La società di tecnologia medica AnX Robotica ha finanziato la ricerca ed è il creatore del sistema di endoscopia a capsula utilizzato nello studio, chiamato NaviCam®.

Descrizione foto: Sistema di endoscopia a capsula di AnX Robotics: NaviCam®. - Credit: AnX Robotica.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Tiny Video Capsule Shows Promise as an Alternative to Endoscopy