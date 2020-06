Dispositivo monitora la salute usando il sudore

Ricercatori della Penn State e della Xiangtan University hanno creato un dispositivo che monitora le condizioni di salute del corpo usando il sudore di una persona.

Il dottor Huanyu (Larry) Cheng, (1) assistente professore di ingegneria e meccanica della Penn State, ha annunciato che ricercatori della Penn State e della Xiangtan University hanno creato un apparecchio elettronico che monitora le condizioni di salute del corpo usando il sudore di una persona. A tal proposito egli afferma: «Vogliamo essere in grado di analizzare il sudore dall'esercizio quotidiano o dal calore del sole perché nel sudore abbiamo molti biomarcatori come il pH e il glucosio che saranno davvero un buona fonte per la progressione della malattia o la diagnostica.»

Il dispositivo viene applicato su una patch posta sulla pelle vicino alle ghiandole sudoripare. È costituito da una piccola fiala contenente più camere che ha una valvola idrofobica - idrorepellente - vicino all'apertura in gomma siliconica. Il canale ha un rivestimento idrofilo - che attira l'acqua - per una facile raccolta del sudore. A differenza di altri dispositivi che richiedono due aperture, la singola apertura riduce la quantità di evaporazione, portando a tempi di conservazione più lunghi per successive analisi.

L'analisi in loco può essere eseguita utilizzando un approccio colorimetrico in cui un analizzatore, con codice colore, è disposto nelle varie camere. Questa sostanza chimica sensibile risponde al livello di pH o glucosio e può essere letta ad occhio nudo o tramite una foto scattata con uno smartphone. Inoltre, i ricercatori possono analizzare il sudore in diversi punti temporali utilizzando diverse camere, chiamate chrono-sampling.

«Il congegno a due valvole è più complicato e richiede l'uso di una tecnica per camera bianca chiamata fotolitografia. Il nostro dispositivo a una valvola più semplice può essere realizzato senza costose apparecchiature che utilizzano la micromachining», ha detto Cheng.

Il dispositivo sarà di interesse per il settore sanitario, e in particolare per l'atletica, dove può essere utilizzato per monitorare il surriscaldamento o per regolare i livelli di esercizio per prestazioni ottimali. I ricercatori stanno anche collaborando con un ricercatore della Penn State Hershey Medical School sul monitoraggio delle malattie. Il congegno può avere una camera con codice colore per pH, un secondo per glucosio e un terzo per sodio, che sono tutti marcatori di malattia.

I loro risultati appaiono online sulla rivista Lab on a Chip. (2) Gli autori principali sono Yingxue Zhang, co-consigliato da Cheng e Xiufeng Wang, Università di Xiangtan, Cina e Yao Chen, studente di Wang.

La National Natural Science Foundation della Cina, la Natural Science Foundation della provincia di Hunan e la Penn State hanno supportato questo lavoro.

.

Riferimenti:

(1) Huanyu (Larry) Cheng

(2) Skin-interfaced microfluidic devices with one-opening chambers and hydrophobic valves for sweat collection and analysis

Descrizione foto: Un collettore di sudore multivalvola per il monitoraggio della salute. - Credit: Jennifer M. McCann/ Penn State.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Simple device monitors health using sweat