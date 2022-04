Cover smartphone: Perché sono importanti?

Con l'avvento degli smartphone nelle nostre vite è cambiata anche l'intera concezione che si ha di esso: chi non acquista una cover per il nuovo cellulare?

Fino a qualche decennio fa, non si sapeva neanche cosa fosse una cover per cellulare. Le forme dei vecchi telefonini, infatti, erano talmente voluminose che abbellirli con un accessorio in più avrebbe dato un risultato eccessivamente ingombrante persino per le borse di ragazze e signore.

Ormai, le cover rappresentano un accessorio indispensabile: assicurano protezione, sicurezza, mantengono l'estetica del prodotto intatta come se fosse sempre nuovo.

Inoltre, le cover se ben curate, rendono ulteriormente nitido lo schermo di uno smartphone.

I primissimi smartphone sono stati immessi sul mercato agli inizi degli anni '80 dalla Motorola, il primo esemplare costava intorno ai 4.000 dollari.

Oggigiorno la sua copia ne vale meno di 250. All’inizio, infatti, solo una ristretta cerchia di clienti poteva permettersi il cellulare ma attorno agli anni '90, questo accessorio divenne più accessibile anche per il mercato di fascia media.

Dal XXI secolo poi, il design dei cellulari subì una svolta decisiva poiché in commercio si trovavano modelli sempre più alla moda: caratteristiche come dimensione, forma e design decretarono il cellulare come un vero e proprio accessorio di prim'ordine da avere sempre con sé.

Si evolsero le stesse caratteristiche tecniche: vennero creati telefoni in grado di evitare l'intercettazione del traffico, provvisti di materiale impermeabile e resistente a urti e cadute.

Come scegliere la cover per il cellulare

Attualmente il prezzo medio di un buon cellulare si aggira attorno ai 100/150€. Mentre per alcuni è una cifra derisoria, per altri è una cifra importante non sempre disponibile. Vediamo allora come proteggere questo investimento con una cover più adatta al proprio modello di cellulare. Marca e modello infatti determinano la scelta della cover del proprio cellulare, anche se fondamentalmente la scelta ricade sempre sul proprio gusto personale.

Purtroppo, alcuni modelli di smartphone sono più fragili di altri, dettaglio da scoprire alquanto in fretta poiché se un danno è fatto è fatto, come suol dire un vecchio proverbio.

Un primo motivo per acquistare una cover è l'intenzione di proteggere il proprio articolo da urti, cadute e graffi.

Una cover può proteggere lo smartphone da una brutta scivolata anche mentre lo si ha in mano: solitamente, infatti, i materiali originali hanno una consistenza talmente liscia da permettere facilmente al telefono di scivolare dalle mani. Una buona cover è provvista di materiale ruvido, spesso gomma o silicone, che oltre ad attutire la caduta garantisce una presa ben salda.

Vantaggi di una cover sul cellulare

Uno dei vantaggi delle cover è quello di allineare la superficie dello smartphone quando sul lato posteriore si ha la telecamera. Di solito la zona con il flash è sporgente rispetto al resto della superficie e se si tiene il cellulare appoggiato su un tavolo, per esempio, si verifica il dondolamento dello stesso. Una cover può pareggiare la situazione facendo risultare la superficie del telefono piatta e allineata.

Nel corso del tempo, i design delle cover sono diventati personalizzabili: mentre nei primi anni le cover venivano prodotte in serie ed era necessario solamente cercare quella adatta al proprio modello, adesso in alcuni negozi specifici è necessario soltanto scegliere il disegno o il tema che si vuole raffigurato sulla nostra cover.

Inoltre, alcuni modelli di cellulari hanno colori sfavillanti e particolari che verrebbero nascosti se si utilizza una cover. Infine, un altro aspetto positivo da considerare è la protezione da batteri o da polvere, in quanto la cover migliora il livello di protezione.