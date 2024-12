Come salvaguardare la salute dei polmoni

Come funzionano i polmoni, come proteggerli e curarli, tutto quanto approfondito in questo manuale prezioso che promuove in maniera molto sentita e accurata una vita sana e salutare

I polmoni sono incredibili. Questo singolo organo fornisce al nostro corpo ossigeno vitale, ci libera dall’eccesso di anidride carbonica e regola l’equilibrio acido-base del sangue, facendo inoltre muovere l’aria attraverso le corde vocali e il naso, permettendoci di parlare, cantare e persino annusare.

Leggendo questo libro, spero che tu possa condividere la mia eccitazione nel comprendere come funzionano i polmoni. Ma uno dei problemi dei polmoni è che funzionano fin troppo bene. Intendo dire che i polmoni possono essere molto danneggiati prima che qualcuno se ne accorga.

Purtroppo, questo vuol dire anche che una malattia polmonare è troppo spesso ignorata sia dai pazienti che dai medici finché non è molto avanzata. In questo libro io parlo della sfida che i polmoni devono affrontare essendo costantemente esposti all’ambiente e il ruolo fondamentale che essi svolgono nel proteggerci.

Parlo anche di tutte le cose che possono andare male con i polmoni (vi avviso, ce ne sono tante!) e spiego il processo attraverso cui gli pneumologi diagnosticano e trattano le patologie polmonari.

Ma la cosa ancora più importante è che io voglio aiutarti a capire come proteggere i tuoi polmoni. Su questo noi medici, oltre che dire alle persone di non fumare, non facciamo abbastanza.

Non parliamo della salute del polmone e questo è un problema. Non informiamo i pazienti su come preservare la loro capacità polmonare, che è fondamentale per preservare la salute dell’intero organismo.

La salute del polmone inizia nell’utero e continua per tutta l’infanzia e fino all’età adulta quando infine raggiungiamo il picco della funzionalità polmonare. Se sei un genitore, questa è un’informazione di cui hai bisogno per proteggere i tuoi figli. Se sei un giovane adulto, questa è un’informazione che ti serve per assicurarti una vita in salute.

Questo testo può aiutarti a migliorare la tua vita e quella di coloro che ti circondano.



Lezioni di Respiro — Libro

Autricee: Meilan K. Han