Cinque nuove specie di vipere in Colombia ed Ecuador

Un gruppo di scienziati guidati dai ricercatori della Fondazione Khamai ha scoperto cinque nuove incredibili specie di vipere dalle ciglia nelle giungle e nelle foreste pluviali della Colombia e dell'Ecuador

Questa scoperta rivoluzionaria è stata ufficializzata in uno studio pubblicato sulla rivista Evolutionary Systematics (1).

Prima di questa ricerca, le nuove e affascinanti vipere, ora riconosciute come tra le più affascinanti mai trovate, erano state erroneamente classificate come parte di un’unica specie altamente variabile che si estendeva dal Messico al Perù nordoccidentale. Lo studio decennale è iniziato con un incidente inaspettato in cui uno degli autori è stato morso da una di queste specie precedentemente sconosciute.

Le vipere dalle ciglia si distinguono per una caratteristica distintiva: una serie di scaglie allargate simili a spine posizionate sopra i loro occhi. Queste “ciglia” conferiscono ai serpenti un aspetto formidabile e feroce, ma il vero scopo di questa caratteristica rimane sconosciuto. Ciò che è certo, tuttavia, è che alcune popolazioni esibiscono ciglia più lunghe e più stilizzate rispetto ad altre. Le variazioni nello stato delle ciglia hanno portato i ricercatori a ipotizzare l'esistenza di specie sconosciute.

Le vipere dalle ciglia sono famose anche per un'altra caratteristica: sono policromatiche. La stessa zona di foresta pluviale può contenere individui con metamorfosi turchese, metamorfosi muschio o metamorfosi oro, tutti appartenenti alla stessa specie nonostante abbiano un abbigliamento completamente diverso. «Non esistono due individui che abbiano la stessa colorazione, nemmeno quelli appartenenti alla stessa cucciolata (sì, danno alla luce piccoli vivi)», afferma il dottor Alejandro Arteaga (2), che ha guidato lo studio.

Per alcune specie esiste un morph “natalizio”, un morph fantasma e persino un morph viola, con le diverse varietà che a volte coesistono e si riproducono tra loro. La ragione di queste incredibili variazioni di colore è ancora sconosciuta, ma probabilmente consente alle vipere di occupare una vasta gamma di posatoi da agguato, dai rami muschiosi alle eliconie giallo brillante.

Dove vivono questi nuovi serpenti?

Tre delle cinque nuove specie sono endemiche della Cordigliera orientale della Colombia, dove occupano foreste nebulose e piantagioni di caffè. Uno, il Rahim's Eyelash-Pitviper, si distingue perché si trova nella remota e incontaminata foresta pluviale di Chocó, al confine tra Colombia ed Ecuador, un'area considerata “complessa da visitare” a causa della presenza di cartelli della droga. La vipera delle ciglia di Hussain si trova nelle foreste dell'Ecuador sudoccidentale e dell'estremo Perù nordoccidentale. I ricercatori sottolineano l’importanza della conservazione e della ricerca nella catena montuosa delle Ande e nelle sue valli a causa della sua importanza biogeografica e della megadiversità da scoprire.

Cos'è quel veleno?

«Il veleno di alcune (forse tutte) delle nuove specie di vipere è considerevolmente meno letale ed emorragico di quello della tipica vipera delle ciglia centroamericana», afferma il dottor Lucas Bustamante, coautore dello studio. Lucas è stato morso al dito dal Rahim's Eyelash-Pitviper mentre scattava le sue foto durante una spedizione di ricerca nel 2013. «Ho avvertito dolore locale intermittente, vertigini e gonfiore, ma mi sono ripreso poco dopo aver ricevuto tre dosi di antiveleno in meno di due ore dopo l'attacco, senza lasciare cicatrici».

Quanto sono minacciate queste nuove specie?

Una delle principali conclusioni dello studio è che quattro specie del gruppo corrono un alto rischio di estinzione. Hanno un areale geografico estremamente limitato e dal 50% all’80% del loro habitat è già stato distrutto. Pertanto, è urgentemente necessaria un’azione di risposta rapida per salvare l’habitat rimanente.

Chi è onorato di questa scoperta?

Due delle nuove specie di vipere, la vipera dalle ciglia di Rahim ( Bothriechis rahimi ) e la vipera dalle ciglia di Hussain ( B. hussaini ), prendono il nome rispettivamente in onore del principe Hussain Aga Khan e del principe Rahim Aga Khan, in riconoscimento del loro sostegno alla protezione della biodiversità globale a rischio di estinzione in tutto il mondo attraverso Focused On Nature ( FON ) (3) e l’Aga Khan Development Network. La vipera delle ciglia di Shah ( B. rasikusumorum ) onora la famiglia Shah, mentre la vipera delle ciglia di Klebba ( B. klebbai ) e la vipera delle ciglia di Khwarg ( B. khwargi ) onorano rispettivamente Casey Klebba e il dottor Juewon Khwarg, per aver sostenuto la scoperta e la conservazione di nuove specie.

Cosa c'è dopo?

La Fondazione Khamai sta istituendo una riserva per proteggere una sesta nuova specie rimasta non descritta nel presente studio. «La necessità di proteggere le vipere dalle ciglia è fondamentale, poiché a differenza di altri serpenti, non possono sopravvivere senza un’adeguata copertura della chioma. La loro bellezza, sebbene degna di celebrazione, dovrebbe anche essere protetta e monitorata attentamente, poiché i bracconieri sono noti per prendere di mira le carismatiche vipere arboree per il commercio illegale di animali selvatici esotici», avverte il dottor Arteaga. Infine, lui e il suo team incoraggiano il sostegno alla ricerca sui componenti del veleno delle nuove specie di vipere. Ciò promuoverà la loro conservazione e aiuterà le comunità che incontrano regolarmente la pitviper delle ciglia.

Descrizione foto: Metamorfosi giallo-rosa della vipera delle ciglia di Rahim (Bothriechis rahimi). - Credit: Bothriechis rahimi.

