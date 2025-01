Cause del prosciugamento del Great Salt Lake

Il Great Salt Lake ha raggiunto nel 2022 livelli bassi da record a causa della riduzione dei flussi e un aumento dell'evaporazione guidata dal riscaldamento del clima. Il lago in calo rappresenta minacce economiche, ecologiche e di salute pubblica, inclusa l'esposizione alla polvere tossica

Il Great Salt Lake, il più grande lago di acqua salata dell'emisfero occidentale, raggiunse livelli storici bassi nel 2022, sollevando problemi di salute economica, ecologica e pubblica per lo Utah. Si ritiene che una nuova ricerca dallo stato di Portland sia il primo studio peer-reviewed che quantifica i fattori che contribuiscono ai livelli record di basso volume delle acque, che secondo i ricercatori sono importanti per anticipare e gestire i futuri cambiamenti del lago.

«Il lago ha molta rilevanza sociale ed economica per la regione e lo Utah», ha affermato la dottoressa Siiri Bigalke (1), autrice principale e un dottorato di ricerca. Candidata nel programma Earth, Environment and Society della Portland State University (PSU). «Fornisce oltre $ 1,9 miliardi di entrate economiche annuali, funge da terreno di alimentazione vitale per milioni di uccelli migratori e migliora le nevicate sulla catena montuosa Wasatch» - Sede di 11 stazioni sciistiche di livello mondiale che sono un grande obiettivo per le prossime Olimpiadi dell'inverno 2034.

Bigalke e i coautori Paul Loikith (2), professore associato di geografia e direttore del Climate Science Lab della Portland State University (PSU), e Nick Siler (3), professore associato presso il College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences dell'Oregon State University, hanno sviluppato e applicato un modello che simula la variazione del volume del lago anno dopo anno, dovuta principalmente all'apporto di acqua proveniente dal flusso del fiume nel lago e alle precipitazioni, nonché all'uscita dall'acqua che evapora dal lago.

«Abbiamo sviluppato un modello che ha creato scenari alternativi in ​​cui solo una delle variabili di input o output è cambiata come osservato, al fine di isolare i contributi relativi del flusso del corso d'acqua, delle precipitazioni e dell'evaporazione al volume minimo record del 2022», ha affermato il dottor Bigalke.

Il calo dei livelli del lago fino al 2022 è stato ampiamente attribuito ai bassi flussi dei tre principali affluenti del lago, probabilmente dovuti a una combinazione di siccità, deviazioni idriche e cambiamenti climatici. Tuttavia, il presente studio ha scoperto che i flussi più bassi hanno rappresentato solo circa due terzi del calo totale del volume del lago. Il resto è derivato principalmente da un aumento dell'evaporazione del lago dovuto alle temperature più calde, che peggioreranno solo con l'aumento delle temperature.

«Mentre il clima si riscalda, l'evaporazione dal lago aumenta, quindi il contributo del riscaldamento all'evaporazione è significativo», ha affermato il dottor Loikith. «Senza la tendenza al riscaldamento, il 2022 non sarebbe stato il minimo storico. Anche se il flusso del fiume è dominante, l'aumento dell'evaporazione è stato necessario per raggiungere il minimo storico».

Oltre alla perdita ecologica ed economica, vivere sul lago rappresenta anche rischi per la salute come fonte di polvere tossica per 1,2 milioni di persone nella regione della metropolitana di Salt Lake City.

«Mentre il lago si restringe, sta esponendo questo letto a secco che potrebbe aumentare gli eventi della polvere nell'area metropolitana, colpendo la qualità dell'aria per i residenti nelle vicinanze», ha detto la dottoressa Bigalke.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters (4). Gli autori suggeriscono ulteriori ricerche per determinare il grado in cui l'aumento locale dell'evaporazione, i cambiamenti delle precipitazioni e/o le deviazioni causate dall'uomo stanno influenzando il flusso del corso d'acqua nel lago.

Descrizione foto: Il Great Salt Lake nel 1985, a sinistra, e nel 2022, quando ha raggiunto livelli minimi storici. Si ritiene che una nuova ricerca della Portland State sia il primo studio sottoposto a revisione paritaria che quantifica i fattori che hanno contribuito ai livelli record di volume d'acqua. - Credit: NASA Earth Observatory.

