Assemblato processore fotonico sperimentale

Assemblato un campione sperimentale di un processore fotonico russo che elabora le informazioni più velocemente rispetto alle moderne reti neurali digitali basate sugli attuali computer a semiconduttore

L'assemblaggio di un campione sperimentale di un processore fotonico russo, che elabora le informazioni centinaia di volte più velocemente delle moderne reti neurali digitali basate sui tradizionali computer a semiconduttore, è iniziato e terminerà entro la fine di quest'anno 2024. Il dottor Roman Skidanov (1), partecipante al progetto, è un professore dell'Università Dipartimento di Cibernetica Tecnica dell'Korolev Samara University (2), dottore in Fisica e scienze matematiche.

Lo scienziato racconta: «L'implementazione del nostro progetto sta procedendo secondo i piani, la creazione di un campione sperimentale di un processore fotonico è ora nella fase di assemblaggio della custodia. Al momento, tutti gli elementi principali del campione sperimentale sono stati prodotti, e questo mese, in agosto è iniziato l’assemblaggio. Si è deciso di utilizzare un laser diverso nel campione sperimentale: un tipo a diodi, più compatto e meno coerente, il che dovrebbe migliorare le caratteristiche del processore. Anche se il progetto deve essere migliorato e sperimentato ulteriormente, si prevede di completare l’assemblaggio e condurre i test finali entro la fine del 2024.

Un campione dimostrativo del processore è stato creato da specialisti della Korolev Samara University come parte del programma scientifico del Centro nazionale di fisica e matematica, implementato con il supporto della società statale Rosatom. Il processore funziona sulla base di una nuova base di componenti fotonici, in cui le informazioni vengono trasmesse da particelle di luce (fotoni) e non da elettroni, come nei computer convenzionali.

Un campione di un processore fotonico è stato creato nell’interesse dell’implementazione di un computer fotonico di classe “megascienza” entro il 2030 presso NTsFM. Secondo il progetto, le prestazioni della macchina saranno da record e raggiungeranno dalle 10 alle 21 operazioni al secondo. Una tale installazione “mega-scientifica” consentirà di risolvere problemi applicativi nell’elaborazione di grandi quantità di dati e di ottenere risultati fondamentali nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Un processore specializzato oggi consente di riconoscere enormi quantità di dati in flussi video di grandi dimensioni.

Il sistema di calcolo fotonico analogico consente l’analisi e il riconoscimento di oggetti centinaia di volte più velocemente delle moderne reti neurali digitali basate sui tradizionali computer a semiconduttore. Ciò è particolarmente importante per l'analisi operativa dei cosiddetti dati iperspettrali, che inizialmente rappresentano grandi quantità di informazioni. In precedenza è stato riportato che l'affidabilità del riconoscimento durante i primi esperimenti sul campione dimostrativo era del 93,75%. L'accuratezza del riconoscimento e l'affidabilità del campione sperimentale dovrebbero aumentare grazie alla selezione di componenti con caratteristiche migliorate. È stato inoltre riferito che un prototipo dell'impianto dovrebbe essere pronto nel 2025.

Riferimenti:

(1) Roman Skidanov

(2) Korolev Samara University

Descrizione foto: Processore. - Credit: Foto di Pete Linforth da Pixabay

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: An experimental photonic processor will be assembled in Russia