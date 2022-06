Studio sul DNA del gatto domestico

Secondo uno studio basato sul DNA sui gatti domestici tredici varianti genetiche associate alla malattia nei gatti sono presenti in razze con più pedigree.

Secondo il più grande studio, pubblicato da PLOS Genetics, (1) basato sul DNA sui gatti domestici, condotto dalla dottoressa Heidi Anderson (2) del Wisdom Panel negli Stati Uniti e colleghi dell'Università di Helsinki, tredici varianti genetiche associate alla malattia nei gatti sono presenti in razze con più pedigree. Tuttavia, queste varianti stanno diminuendo di frequenza nelle razze regolarmente sottoposte a screening per i marcatori genetici.

I ricercatori hanno genotipizzato oltre 11.000 gatti domestici, tra cui 90 razze e tipi di razza con pedigree, e 617 gatti senza pedigree, per 87 varianti genetiche associate a malattie, gruppo sanguigno o aspetto fisico. Hanno scoperto che c'era più diversità genetica nella popolazione di gatti senza pedigree rispetto alla popolazione di gatti con pedigree e tre varianti associate alla malattia sono state trovate esclusivamente nei gatti senza pedigree. Hanno anche identificato 13 varianti associate alla malattia in 47 razze per le quali la malattia non era stata precedentemente documentata.

Tuttavia, i risultati suggeriscono che la frequenza di alcuni marcatori è diminuita da quando sono stati identificati per la prima volta. Ad esempio, PKD1, una variante associata alla malattia del rene policistico e precedentemente segnalata per colpire il 40% dei gatti persiani, è stato identificato in nessuno dei 118 persiani in questo studio, ma era presente nei Maine Coon e negli Scottish Straights. Anche gli indicatori per determinati colori e motivi del mantello, come i Colorpoints nei gatti siamesi, erano responsabili dello stesso tratto in altre razze e la variante di colore più rara era il colore del mantello ambrato trovato nei gatti delle foreste norvegesi, che è stato rilevato anche in un non gatto con pedigree.

Lo screening genetico per le varianti note della malattia e le informazioni sulla diversità genetica di tutte le razze possono informare le decisioni degli allevatori, affermano gli autori. A loro volta, questi strumenti possono anche aiutare a creare piani di allevamento ben bilanciati che mantengano la diversità genetica ed evitino di allevare gattini colpiti.

La dottoressa Anderson aggiunge: «Questo studio dimostra l'utilità clinica e l'importanza di uno screening genetico completo delle varianti feline nel supportare programmi di allevamento di gatti domestici, cure veterinarie e ricerca sanitaria».

Riferimenti:

(1) Genetic epidemiology of blood type, disease and trait variants, and genome-wide genetic diversity in over 11,000 domestic cats

(2) Heidi Anderson

Descrizione foto: Oltre 11.000 gatti domestici sono stati genotipizzati in questo studio per il gruppo sanguigno, la malattia e le varianti dei tratti attraverso il test del DNA commerciale del Wisdom Panel su campioni di tampone guanciale inviati dal proprietario. - Credit: Kinship Partners, Inc., Anderson H, et al., 2022, PLOS Genetics, CC-BY 4.0.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Largest study of domestic cat DNA identifies disease-causing variants in new breeds