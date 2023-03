Myoovi è un dispositivo indossabile progettato per alleviare i dolori mestruali

Il medico britannico Adam Hamdi ha sviluppato un discreto cuscinetto indossabile che può essere fissato alla pelle per aiutare ad alleviare i crampi mestruali di chi lo indossa

Il dispositivo wireless, intitolato Myoovi, utilizza la tecnologia di stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS) per alleviare il dolore in movimento.

Il fondatore di Myoovi, Adam Hamdi, ha affermato di aver avuto l'idea del prodotto mentre lavorava in medicina generale per il servizio sanitario nazionale (NHS) del Regno Unito, dove ha notato che gli antidolorifici da banco non funzionavano per tutti coloro che soffrono di dolori mestruali.

Ritiene che il dispositivo portatile potrebbe offrire un'alternativa allettante alle macchine TENS “ingombranti e piene di cavi” già presenti sul mercato.

Il dottor Adam Hamdi dice: «Ho visto molti pazienti con dolori mestruali ed endometriosi per i quali gli antidolorifici non aiutavano. Ho scoperto che la tecnologia TENS era un metodo ben studiato e collaudato per aiutare; tuttavia, la maggior parte dei pazienti non sapeva cosa fosse o era riluttante a usarla data la sua natura ingombrante e piena di fili. Questo mi ha dato l'idea di introdurre un nuovo prodotto wireless, portatile e discreto e di creare un marchio che mira ad aumentare la consapevolezza».

Il dispositivo Myoovi a forma di disco incorpora una macchina TENS, una batteria caricata tramite USB e tre pulsanti di controllo, che regolano la forza e il modello degli impulsi.

Le macchine TENS funzionano inviando piccoli impulsi elettrici da cuscinetti attaccati alla pelle sopra la fonte del dolore.

Questi impulsi funzionano bloccando o riducendo i segnali di dolore che vanno al midollo spinale e al cervello, il che può ridurre il dolore per chi lo indossa.

Il dispositivo Myoovi dura fino a dieci ore con una singola carica e viene fornito in un kit che include anche due cuscinetti a forma di farfalla realizzati in pelle sintetica di poliuretano (PU).

I cuscinetti lunghi 7,5 centimetri, disponibili in tre diverse tonalità, sono attaccati come un cerotto al punto del dolore tramite idrogel conduttivo autoadesivo biocompatibile sul lato inferiore del cuscinetto.

I cuscinetti in gel sotto i vestiti di solito durano tra i 20 e i 30 utilizzi o fino a quando non sono più appiccicosi, il che Hamdi dice che di solito si traduce in due mesi di usura.

Secondo Hamdi, quando è acceso, Myoovi si sente come un massaggio pulsante, con la sensazione elettrica che provoca una sensazione di formicolio.

«Il dispositivo è super leggero, quindi non ti accorgi che è lì fino a quando non lo accendi», ha detto Hamdi. «Una volta fatto, sentirai questi piccoli impulsi nell'area in cui hai il dispositivo», ha aggiunto.

«Questi impulsi agiscono distraendo e bloccando i recettori del dolore nell'area e questo impedisce loro di percepire qualsiasi malore».

Myoovi è stato progettato per ridurre il dolore da condizioni come l'endometriosi, la sindrome dell'ovaio policistico o la malattia infiammatoria pelvica, sebbene le linee guida del NHS affermino che non ci sono ricerche sufficienti per determinare se la TENS sia “un metodo affidabile per alleviare il dolore”. (1)

Indica che è necessaria una ricerca scientifica più di alta qualità e che sono in corso studi medici, aggiungendo che “gli operatori sanitari hanno riferito che sembra aiutare alcune persone”.

Riferimenti:

(1) TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation)

Descrizione foto: Myoovi può essere indossato sotto i vestiti mentre sei in viaggio. Ospita una macchina TENS all'interno di un dispositivo a forma di disco. - Credit: Myoovi.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Myoovi is a wearable device designed to alleviate period pain