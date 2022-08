La Cina rivendica il campo magnetico più stabile

L'hybrid magnet presso il Steady High Magnetic Field Facility (SHMFF) di Hefei, in Cina, ha stabilito un record mondiale per il campo magnetico stabile più alto.

In Cina l'hybrid magnet, situato presso il Steady High Magnetic Field Facility (SHMFF) di Hefei ha conquistato il record mondiale per il campo magnetico stabile più alto di un magnete funzionante quando ha prodotto un campo stabile di 45,22 tesla (T).

Ha battuto il precedente record mondiale di 45 tesla stabilito nel 1999 da un magnete ibrido presso il National High Magnetic Field Laboratory degli Stati Uniti.

Questo magnete ibrido da 45,22 tesla è composto da un inserto resistivo annidato in un inserto superconduttore con un alesaggio di 32 mm.

Il team di Hefei ha costruito il magnete ibrido nel 2016. All'epoca, generava un campo magnetico centrale di 40 tesla, rendendolo il secondo magnete al mondo di livello 40 tesla.

Tuttavia, il traguardo dei 40 tesla non era apparentemente la fine. Da allora, la ricerca da parte del team di campi magnetici superiori non si è mai fermata.

«Per ottenere campi magnetici più elevati, abbiamo innovato la struttura del magnete e sviluppato nuovi materiali», ha affermato il Professor KUANG Guangli (1) (2), direttore accademico dell'High Magnetic Field Laboratory dell'Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences (CHMFL), dove si trova SHMFF. «Anche il processo di produzione dei dischi Bitter è stato ottimizzato», ha affermato KUANG in una dichiarazione rilasciata durante una convalida in loco da parte di sette membri CAS.

Il successo del magnete da 45,22 tesla rappresenta un'importante pietra miliare nello sviluppo della tecnologia magnetica in Cina e nel mondo.

Questo magnete è uno dei 10 magneti sviluppati e gestiti da CHMFL.

Il laboratorio di Hefei ha già stabilito tre record mondiali con i suoi magneti resistivi.

SHMFF, una struttura utente che ora fornisce agli scienziati di tutto il mondo il campo magnetico in stato stazionario più potente del mondo, ha operato per oltre 500.000 ore macchina da quando è entrata in servizio, fornendo a oltre 170 istituti o università in patria e all'estero le condizioni sperimentali per la ricerca all'avanguardia in più discipline.

Descrizione foto: Il nuovo record mondiale di 45,22 tesla di campo magnetico in stato stazionario. Il magnete hybird presso lo Steady High Magnetic Field Facility (SHMFF) a Hefei, in Cina. - Credit: SHMFF team.

