Le balene usano la furtività per nutrirsi di pesci

I ricercatori della Stanford University hanno scoperto che le balene catturano i pesci usando la furtività e l'inganno.

I piccoli pesci sono veloci e facili da spaventare. Com'è possibile che una megattera gigante, attaccando a una velocità pari a quella di una persona che corre, è in grado di mangiare abbastanza pesce per sostenersi? Combinando studi sul campo, esperimenti di laboratorio e modellistica matematica, i ricercatori della Stanford University hanno trovato una risposta sorprendente a questa impresa apparentemente paradossale: le balene catturano i pesci usando la furtività e l'inganno.

Da un punto di vista ecologico e di conservazione, questo lavoro ha anche permesso di comporre le prime stime sulle quantità di pesce che le megattere consumano in un singolo evento alimentare e nel tempo.

Il dottor David Cade, (1) autore principale dell'articolo su questo lavoro, pubblicato sul National Academy of Sciences (PNAS), (2) spiega: “per cercare efficacemente con lo scopo di nutrirsi, le balene hanno bisogno di una densa concentrazione di prede, ma i pesce potrebbero facilmente disperdersi e rendere inefficace la loro cattura nel momento in cui avvertissero una minaccia. Eravamo interessati a scoprire perché questi banchi di pesci non scappano da questo enorme e incombente predatore.”

I ricercatori hanno condotto esperimenti di laboratorio per misurare la reazione di fuga delle acciughe da una balena virtuale - un punto allargato che rappresenta le fauci in espansione di una balena in affondo. I modelli che informavano la rapidità con cui il punto si allargava si basavano sulle registrazioni di tag video montati su balene che i ricercatori hanno distribuito a Monterey Bay e nel sud della California. Hanno quindi usato i risultati di questi esperimenti per prevedere quanti pesci sarebbero fuggiti da una balena in arrivo in base ai loro tempi di reazione.

Il dottor David Cade, uno studente laureato nel laboratorio di Jeremy Goldbogen e assistente professore di biologia alla Stanford University, durante questa ricerca, sostiene: “una delle innovazioni di questo studio è stata quella di utilizzare i dati dei predatori per aggiornare i modelli che abbiamo riprodotto per pescare. Questo ci ha permesso di scoprire che l'intervallo di valori a cui un pesce risponde a un predatore in arrivo sono tutti passati quasi simultaneamente in un punto in cui la balena apre la bocca, suggerendo che, con un preciso tempismo del suo ingorgo, la balena può evitare di innescare risposte di fuga nei pesci.”

Attraverso questi esperimenti, modelli e osservazioni sul campo, i ricercatori hanno determinato che le balene superano le carenze di velocità e manovrabilità aspettando di aprire le loro bocche fino a quando non sono molto vicine ai pesci - essenzialmente un modo per le balene di avvicinarsi di soppiatto alle loro prede. I ricercatori non hanno riscontrato gli stessi ritardi nelle balene che inseguono il krill, che sono meno reattivi ai normali predatori.

“Ciò ha avuto senso quando ci siamo resi conto che i pesci si sono evoluti per evitare di essere mangiati da piccoli predatori per almeno 100 milioni di anni, ma l'alimentazione tramite gli affondi è una strategia di alimentazione relativamente nuova, in termini evolutivi”, ha detto il dottor David Cade.

Le megattere, come gli altri membri del gruppo delle balene rorqual, si cibano mediante gli affondi. Ciò significa che si lanciano dopo una preda, assorbono un volume d'acqua che può essere più grande del loro stesso corpo (grazie alle cavità orali espandibili) e quindi filtrano l'acqua in eccesso prima di inghiottire il pescato. Aprire la bocca, quindi, è idrodinamicamente costoso - come aprire un paracadute ad alta velocità e nutrirsi di pesci richiede alle balene di cronometrare il loro affondo in modi che possono essere energicamente costosi. Tuttavia, questi costi sono compensati dagli elevati guadagni energetici delle prede catturate: questa ricerca stima che, per le megattere, l'alimentazione furtiva dei pesci è sette volte più efficiente dal punto di vista energetico per affondo rispetto all'alimentazione con il krill.

Nicholas Carey, ricercatore post dottorato a Stanford, è anche coautore di questo lavoro. Altri co-autori provengono dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia) e dall'Università di St. Louis. David Cade è ora ricercatore post dottorato presso l'Università della California, a Santa Cruz. Jeremy Goldbogen è anche membro di Stanford Bio-X e autore senior di questo studio. Questo lavoro è stato finanziato dalla National Science Foundation, dall'Office of Naval Research and Stanford University's Terman and Bass Fellowships.

Descrizione foto: una megattera si lancia su una grande macchia di acciughe mentre anche le acciughe sono minacciate dai leoni marini e dai predatori aviari. - Credit: Cascadia Research Collective; NMFS Permit 16111. - Usage Restrictions: l'immagine può essere utilizzata solo con didascalia o credito appropriati.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Stanford study finds whales use stealth to feed on fish