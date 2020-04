L'OMS ipotizza di portare via gli infetti dalle case

Il dottor Michael Ryan, funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità, avverte su Fox News che le autorità potrebbero dover entrare all'interno delle case e rimuovere alcuni membri delle famiglie infetti da COVID-19. Rimuoverli e isolarli in modo sicuro e dignitoso.

Sembra di essere in una realtà alterata in questo momento, ma questo è reale - un funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato che le autorità potrebbe dover “entrare nelle case e rimuovere i familiari” a causa del nuovo coronavirus, che causa COVID-19.

La traduzione della parte del video oggetto di questo articolo è stata curata da Bioblu24. (1)

Il servizio è andato in onda di recente su Fox News.

Il conduttore del telegiornale Tucker Carlson (2) dice: «La scorsa settimana il dottor Michael Ryan, leader dell'OMS ha annunciato che, in risposta alla diffusione di questo virus, le autorità potrebbero dover entrare all'interno delle case e rimuovere alcuni membri delle famiglie, presumibilmente con l'uso della forza.»

Il dottor Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell'OMS, dice:

«In quasi tutto il mondo, a seguito del lockdown, la maggior parte dei contagi che si verifica in molti paesi accade all'interno delle abitazioni, a livello familiare. In un certo senso, il contagio è stato eliminato dalle strade ed è passato all'interno delle famiglie. Adesso dobbiamo osservare l'interno delle famiglie per individuare i malati, rimuoverli e isolarli in modo sicuro e dignitoso.»

Tucker Carlson, abbastanza perplesso, puntualizza con la seguente riflessione: «Come avete appena sentito: verremo nelle vostre casa prenderemo i vostri figli e cito: “li isoleremo in modo sicuro e dignitoso”. Qualsiasi cosa significhi. Questo non è qualcosa che, in circostanze normali, i funzionari si lasciano scappare casualmente durante le conferenze stampa. Si tratta del genere di annuncio che potrebbe innescare una risposta violenta. Le persone non la prendono bene quando cerchi di portargli via i loro figli.

